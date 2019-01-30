خباش بلا مخلفات .. حملة لإزالة التلوث البصري ورفع درجة الوعي

المواطن - ملفي بن داحن - نجران

بحضور طلال بن درزي العردان محافظ خباش، ورئيس بلدية محافظة خباش المهندس يوسف حسن آل هتيلة، وضمن برنامج معالجة التشوه البصري انطلقت صباح اليوم الأربعاء حملة “خباش بلا مخلفات” حيث شملت حملة موسعة لرفع المخلفات والأنقاض ومعالجة التشوه البصري كما شملت الحي العشوائي للمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية خباش أن الحملة التي تم إطلاقها هذا اليوم تتم بمعدات البلدية وتعاون من بعض مقاوليها حيث بدأت الحملة من شرق المحافظة.

وأضاف آل هتيلة أن البلدية تسعى من خلالها إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على الرمي العشوائي للأنقاض والمخلفات والتخلص منها بالطرق السلمية بما يسهم في الحفاظ على نظافة المحافظة.

وأوضح أن عدد المعدات المشاركة بالحملة أكثر من 13 معدة ما بين شيولات وقلابات مؤكدًا على أهمية تعاون الجميع في المحافظة على النظافة العامة ، ورفع درجة الوعي لدى المجتمع للحفاظ على صحة الإنسان والمكان .

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