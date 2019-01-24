خبير أرصاد لـ”المواطن”: حالة مطرية وسيول على هذه المناطق.. ابتداء من الأحد

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

توقع خبير الأرصاد معاذ الأحمدي؛ بمشيئة الله تعالى بعد فترة طويلة من الاستقرار على شبه الجزيرة العربية حالة جوية ماطرة بعد 48 ساعة.

وأضاف الأحمدي لـ”المواطن“، البداية الفعلية للحالة من يوم الأحد القادم الموافق 27 يناير 2019 وتتركز الأمطار على المناطق الشمالية والشمالية الغربية وأجزاء من وسط المملكة تشمل ( حقل – تبوك وغربها – ضبا – تيماء – الجوف -رفحاء – طبرجل – عرعر – حفر الباطن – حايل – القصيم – الوجه – أملج – العلا – خيبر – المدينة المنورة خصوصاً غربها وشمال غربها – ينبع – العيص – بدر ).

وتابع أن الحالة قد تشمل جدة والرياض بأمطار خفيفة ومتفرقة، ما يميز هذه الحالة أنها طويلة المدى وقوية التأثير بسبب التعمق الكبير للرياح الجنوبية الرطبة وقد يؤثر الغبار والأتربة المثارة في بعض المناطق بسبب قوة نشاطها.

تعتبر الحالة من متوسطة إلى غزيرة قد تتشكل السيول في بعض المناطق والمؤشرات جيدة وأجواء دافئة سوف تعيشها المملكة الأيام المقبلة بسبب نشاط الجنوبية نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.