خربين ضد #أستراليا.. مباراة فاصلة ويوم ميلاد

المواطن - مروة نبيل

يسعى النجم عمر خربين لقيادة المنتخب السوري الأول لكرة القدم، لتحقيق الفوز على أستراليا اليوم، أملًا في انتزاع بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019.

وتصادف أن تكون مباراة المنتخب السوري الأول لكرة القدم ضد نظيره أستراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2019، في نفس يوم احتفال نجم نادي الهلال، عمر خربين بعيد ميلاده الـ25.

وحرص حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة نجم الهلال بطريقته الخاصة، وكتب: “كل عام ونجم المنتخب السوري عمر خربين بخير.. هل يحتفل القناص بعيد ميلاده الـ25 بالفوز اليوم؟”.

وبدأ المنتخب السوري الأول لكرة القدم، منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 بالتعادل السلبي أمام فلسطين، قبل أن يخسر بثنائية ضد الأردن، ويسعى للفوز على أستراليا؛ والحفاظ على حظوظه في التأهل.

فيما هُزمت أستراليا أمام المنتخب الأردني في الجولة الأولى، وفازت على فلسطين بهدفين دون رد، وتأمل التغلب على المنتخب السوري الأول لكرة القدم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.