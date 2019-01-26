خربين مع رامون دياز .. صناعة وتسجيل.. والأفضل في آسيا

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي بيراميدز في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ليجتمع مع لاعبه المفضل، السوري عمر خربين مُجددًا.

وانضم عمر خربين إلى صفوف نادي بيراميدز قبل بضعة أيام، قادمًا من الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن يتم التعاقد مع رامون دياز اليوم، خلفًا للمدرب حسام حسن، ليبدأ الثنائي رحلة البحث عن استعادة الأمجاد.

وعاش السوري عمر خربين أفضل فترات مسيرته الكروية تحت قيادة رامون دياز خلال فترة تدريبه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليُكلل مجهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في آسيا 2017.

وتألق عمر خربين مع رامون دياز في الهلال، حيث خاض تحت قيادته 38 مباراة، ونجح في تسجيل 25 هدفًا، وصناعة 8 آخرين، وتوج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك موسم 2016/ 2017.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة رامون دياز وبتألق شديد من اللاعب عمر خربين إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، إلا أنه خسر أمام أوراوا الياباني.

وكان عمر خربين قد شارك في مباراة بيراميدز والزمالك الأخيرة في الدوري المصري، ونجح في تسجيل هدفًا، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق، فيما سيتسلم رامون دياز المسؤولية بعد مواجهة الداخلية المقبلة.