خسوف القمر الأول في 2019 خلال ساعات

خسوف القمر - أرشيفية

المواطن - الرياض

تشهد أجزاء من المملكة خلال الساعات القادمة خسوف القمر للمرة الأولى في عام 2019.

وبحسب مركز الفلك الدولي سيكون القمر في عقدة الصعود يوم 20 يناير الساعة 22:48 غرينتش في أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من غربي إفريقيا وأوروبا، لمدة ساعة ودقيقتين، أما هذا النهار فقد شهد دخول الشمس برج الجدي.

وكان رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أفاد في وقت سابق بأن معظم مناطق السعودية ستشهد خسوف القمر للمرة الأولى في 2019، قبل شروق شمس يوم الاثنين 15 جمادى الأولى 1440 الموافق 21 يناير 2019 (حسب تقويم أم القرى) باستثناء المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية من المملكة، وهو الخسوف الأول من اثنين هذه السنة.

ولفت أبو زاهرة، في بيان، إلى أنه بشكل عام فإن هذا الخسوف القمري في الأساس هو خسوف كلي تشاهد كافة مراحله على مستوى الكرة الأرضية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادي وغرب المحيط الأطلسي وأقصى غرب أوروبا وأقصى غرب إفريقيا ويستمر في شكله الكلي لمدة ساعة ودقيقتين (62 دقيقة)، ويشاهد جزئيًا من وسط وشرق أفريقيا وآسيا .

يذكر أن آخر خسوف للقمر كان في يوليو من العام الماضي حيث ظهر ما يعرف بالقمر الدموي في سماء العديد من دول العالم.

ومن المتوقع أن يشهد العالم كسوفا كليا للشمس في 2 يوليو المقبل وسيظهر هذا الكسوف جليًّا في تشيلي والأرجنتين وبعض أجزاء المحيط الهادي.

ويشهد يوما 16 و17 يوليو، خسوفا جزئيا للقمر يمكن مشاهدته في بعض أجزاء المنطقة العربية، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وإفريقيا وآسيا لساعتين و53 دقيقة.