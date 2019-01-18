خسوف كلي لقمر الذئب الدموي العملاق في أمريكا

المواطن - متابعة

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم الأحد المقبل، خسوفًا كليًّا لقمر الذئب الدموي العملاق.

وسيبدأ الخسوف الكلي قبل دقائق من منتصف الليل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويعني هذا أن بوسع الكثير من المهتمين بمشاهدة النجوم أن يسهروا لوقت متأخر أو يشاركوا في واحدة من العديد من حفلات المشاهدة التي يجري الترتيب لها من فلوريدا إلى أوريجون.

وسيستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة وستكون أفضل رؤية له في الأمريكتين، حسبما أفادت مجلة ناشيونال جيوجرافيك.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يتعامد القمر مع الشمس والأرض؛ مما يمنحه لونًا أحمر أو دمويًّا لمن يشاهدونه.

أما القمر العملاق فيحدث عندما يكون القمر قريبًا من الأرض، أما القمر الذئب فهو الاسم التقليدي للقمر المكتمل لشهر يناير، عندما كان عواء الذئاب الصوت الذي يساعد في تحديد الشتاء.