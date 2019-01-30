خطب للعيدين منذ 300 عام وأكثر من 600 قطعة أثرية بمتحف ولد أسلم في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

ضم متحف ولد أسلم بمهرجان صدر الكرامة في محافظة محايل عسير، العديد من المقتنيات الأثرية والتراثية مدعومة بالصور والعملات الورقية والكتب والوثائق التاريخية، التي جذبت عدداً كبيراً من زوار المهرجان لما يمثله التراث من ثقافة حضارية للأجيال القادمة.

وأكد المشرف على المتحف حمد الناشبي أن مشاركته من خلال المهرجان تأتي لأول مرة، مفيدًا بأن المتحف يضم أكثر من 600 قطعة أثرية واشتمل على عدة أقسام منها قسم لأدوات الضيافة، وقسم للحلي وأدوات الزينة النسائية، وقسم للملابس النسائية، وقسم للعملات والأوراق النقدية وقسم للأسلحة من الخنجر والرمح والبندقيات والسيوف، إضافة إلى أدوات الزراعة، والهودج الخاص بنقل العروس في ذلك الوقت.

وأكد أن المتحف شهد حضورًا لافتًا من جميع فئات المجتمع التي حرصت على التعرف على المقتنيات الأثرية، متابعًا أنه يمتلك نسخة من خطب صلاة الجمعة والعيدين يعود تاريخها لأكثر من 300 عام، فيما أشار إلى أن هناك نوعاً من الأسلحة يعود تاريخها لأكثر من 400 عام وتسمى “العربية” وغيرها من الأسلحة القديمة.