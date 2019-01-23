خطط إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية ورفع التحصيل بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خططًا إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية” TIMSS ” والوطنية ، فضلاً عن اعتماد خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات وبما يسهم في تحسين وتطوير نواتج التعلم.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، وتفعيلاً لورش العمل التي عقدت في الوزارة مؤخرًا، لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من إدارات الجودة والقبول والتقويم والتدريب والإشراف والإعلام التربوي ، لتنفيذ الخطط لا سيما ما يتعلق بنشر ثقافة الاختبارات الدولية والوطنية لدى المجتمع التعليمي ، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس ومعلمي ومعلمات المواد المستهدفة.

وأضاف آل كركمان :أن فريق عمل من الإدارة العامة أنهى بناء خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي ، فيما تم البدء في آليات تنفيذها ، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة .

وأكد آل كركمان على أهمية دور قادة وقائدات المدارس ، والمعلمين والمعلمات ، في عملية التطبيق ، وكذلك ضرورة التكامل بين الإدارات والمكاتب .

وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح قد رأسا اجتماع اللجان التنفيذية لتطبيق الاختبارات الدولية وتم الالتقاء بـ 84 مشرفة ومعلمة وقائدة مدرسة على أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل لقاء عامًّا بقادة ومعلمي المدارس المستهدفة لتنفيذ الخطط المعدة.