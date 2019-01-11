المواطن - الرياض

أتاحت مؤسسة النقد العربي السعودي خدمة الدفع والشراء عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقة الصرف الآلي “مدى”، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية في المملكة، وزيادة عدد البطاقات المصرفية المستخدمة.

وقد تكون عمليات التسوق عبر الإنترنت غير آمنة في بعض الأحيان، حيث يمكن أن تتعرّض بيانات البطاقة للسرقة، ويقع حاملها ضحية لعملية احتيال إلكتروني؛ لذا هناك بعض النصائح عن كيفية إتمام عملية التسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وحماية بيانات البطاقة المصرفية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، بحسب البنوك السعودية.

خطوات لحماية بطاقة الحسم من عمليات الاحتيال الإلكتروني:

عدم حفظ بيانات البطاقة في مواقع وتطبيقات التسوّق الإلكترونية غير الموثوقة.

عدم مشاركة الرقم السري للبطاقة مع آخرين عبر قنوات التواصل الإلكترونية، كصفحات التواصل الاجتماعي.

عدم استخدام رمز سري واحد لأكثر من بطاقة مصرفية.

تحديث البيانات والمعلومات الشخصية لدى البنك بشكل منتظم.

عدم قبول طلبات المساعدة من مجهولين أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي أو سداد الفواتير.

تثبيت برامج حماية على الجوال أو الحاسوب الشخصي لجعل تصفح الإنترنت أكثر أمانًا.

إجراء مراجعة مستمرة لكشف الحساب الشهري للبطاقة؛ للتأكد من عدم وجود معاملات مشبوهة.

إبلاغ البنك فورًا عن أي معاملات مشبوهة على البطاقة لإيقافها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملاء الآخرين.

تغيير الرقم السري مرةً كل ثلاثة شهور على الأقل وعند العودة من السفر خارج المملكة.