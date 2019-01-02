خطوة جديدة من الصندوق العقاري للتسهيل على المواطنين

المواطن - واس

كشف صندوق التنمية العقارية، عن تمديد خدمة عمل مركز الاتصال الموحد إلى 12 ساعة يوميًا، بدءًا من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساًء، وذلك على مدار 6 أيام متواصلة من السبت إلى الخميس.

وجاءت خطوة صندوق التنمية العقارية، في تمديد عمل ساعات مركز الاتصال الموحد خارج أوقات العمل الرسمية، استمراراً للنهج التطويري الذي تسير عليه إدارة الصندوق في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين للاتصال بالمركز طوال 12 ساعة يومية باستثناء يوم الجمعة يأتي من خلال الرقم الموحد (199088)،

ويهدف تمديد عمل ساعات مركز الاتصال الموحد، إلى التسهيل على المستفيدين، والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة حيال برنامج “القرض العقاري”، والخدمات والحلول التي يقدمها صندوق التنمية العقاري لهم، عبر فريق مؤهل واحترافي من المتخصصين.

وأشار البيان الصحافي الصادر عن صندوق التنمية العقارية، أن تمديد عمل ساعات مركز الاتصال، جاءت حرصًا من الصندوق وتلمُسه وتفهمه لاحتياجات الشرائح العريضة من المواطنين المستفيدين من برامجه، والإسهام في تسهيل القروض العقارية لهم، ورفع نسبة تملك السعوديين للمنازل إلى 60% بحلول 2020.