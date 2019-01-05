خلاف زوران وعبدالغني يستفز كحيلان #النصر

المواطن - طارق سعد

بعد غياب طويل عن شؤون كرة القدم في النصر، عاد الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق للحديث عن معشوقه الأصفر ولو على سبيل التوضيح، حيث اضطر عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر” للرد على مشجع أبدى امتعاضاً من طريقة ابتعاد الكرواتي زوران عن منصب المدرب بسبب قائد النصر في ذلك الوقت حسين عبدالغني بحسب وصف المشجع.

وجاء في رد رئيس النصر السابق أن زوران رحل بعد دفعه للشرط الجزائي لصالح النصر، معتبراً أن العين وزوران اتفقا على كافة تفاصيل العقد قبل لقاء دوري ضد القادسية، حيث كان آخر عهد لزوران في منصبه كمدرب للنصر.

وأعرب كحيلان – اللقب الأشهر لرئيس النصر السابق – عن أمنياته في ذلك الوقت ببقاء زوران حتى انتهاء النصر من مسابقة كأس ولي العهد التي وصل فيها للنهائي، حيث غادر زوران ليخلفه الفرنسي كارتيرون الذي فشل في إحراز اللقب بعد خسارة النهائي ضد الاتحاد بهدف للمصري محمود كهرباء.