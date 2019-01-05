خلال 24 ساعة.. 17 خرقًا حوثيًّا لإطلاق النار في الحديدة

خلال 24 ساعة.. 17 خرقًا حوثيًّا لإطلاق النار في الحديدة

2019/01/05
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن تحالف إعادة الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نفذت 17 خرقًا لإطلاق النار من خلال الـ24 ساعة الماضية في الحديدة.

وأوضح التحالف أن الخروقات الحوثية على مناطق التحيتا، وحيس، والفازة، والجبلية، والجاح، ومجيليس.



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