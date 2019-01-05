خلال 24 ساعة.. 17 خرقًا حوثيًّا لإطلاق النار في الحديدة

المواطن - الرياض

أعلن تحالف إعادة الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نفذت 17 خرقًا لإطلاق النار من خلال الـ24 ساعة الماضية في الحديدة.

وأوضح التحالف أن الخروقات الحوثية على مناطق التحيتا، وحيس، والفازة، والجبلية، والجاح، ومجيليس.