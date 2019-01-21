خلفان: إصلاح الانجراف الفكري لقادة قطر مهمة مستحيلة

المواطن - الرياض

أكد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الاثنين، أن إصلاح قادة قطر عن انجرافهم الفكري يعتبر مهمة شبه مستحيلة.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع الأسف لم تعد قطر بلداً خليجياً مؤمناً بمبادئ الشعوب الخليجية الرافضة لسياسات تبني الإرهابيين وصناعة الإرهاب”.

وتابع: “انخرطت قطر في نفق مظلم لن تخرج منه إلا بخروج تنظيم الحمدين”.

واستطرد خلفان قائلاً: “الحديث مع قادة قطر حديث مع جماعات متطرفة فكرياً، لن تكون له نتائج ايجابية مهما حاول أصحاب النوايا الطيبة إصلاح ذات البين”.

وأضاف: “عندما ينغمس القادة في تيارات فكرية شاذة عن الفكر السائد في مجتمعاتهم يصبحوا تماماً كقادة قطر الحاليين إصلاحهم عن انجرافهم الفكري مهمة شبه مستحيلة”.

واستكمل: “في مختلف العصور هناك من شذ عن القاعدة، هتلر مثال في أوروبا.. الحمدين مثال في الخليج العربي.. القذافي الله يرحمه مثال في شمال إفريقيا…الخ”.