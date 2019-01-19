خلل مفاجئ يُربك مستخدمي تويتر

خلل مفاجئ يُربك مستخدمي تويتر

2019/01/19
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
2465
0
طباعة
المواطن - متابعة

اعترفت شركة تويتر، بأن خللاً في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.

وقالت الشركة، اليوم السبت، إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

يذكر أن الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق “تويتر” حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم.

وغالباً ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر ويسبب الكثير من المشاكل.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم