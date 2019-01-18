خليج نيوم .. 8 حلول مبتكرة و4 ركائز أساسية

المواطن - الرياض

يعتبر خليج نيوم أول المناطق التي ستُطوّر في مدينة نيوم، ليكون وجهةً فريدة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتُمثل مفهومًا جديدًا للعيش والعمل وسط شواطئ نقيّة ومناخ معتدل ومناظر طبيعيّة آسرة.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى من خليج نيوم في 2020، أما نهاية العام الجاري 2019 فسيتم افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية وتحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة.

أما الركائز الأساسية لإستراتيجية تطوير خليج نيوم فهي توفير تجربة معيشية وجودة حياة مثالية للعوائل، مع دعم مراكز الابتكار التي تساهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة في قطاعات متعددة كالإعلام والصحة، وأيضًا إيجاد أسلوب حياة راقٍ ومنظومة سياحية وترفيهية، وأخيرًا دعم مراكز الإبداع التي تعزز الفن بكل توجهاته من أجل تكوين هوية خاصة بنيوم، بحسب إنفوجرافيك رؤية السعودية 2030.

وبالنسبة إلى أهم الحلول المبتكرة التي يوفرها المشروع، فهي بناء بيئة مثالية لتعزيز صحة الإنسان ورفاهيته وتطبيق أحدث العلوم الرقمية في مختلف جوانب الحياة، مع توليد الطاقة من المصادر المتجددة، وإيجاد حلول لتحديات بيئة الأعمال.

وأيضًا، الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة عمرانية ذكية وبنية تحتية متقدمة وتحلية المياه دون التخلص من مخلفات ضارة بالبيئة البحرية، وثامنًا الحفاظ على جمال المنطقة والحياة البرية والبحرية الفريدة والمناطق التراثية عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية.