خماسي #الاتحاد يواجه خطر الرحيل

المواطن - محمد سمعه

بعد أن تعاقد نادي الاتحاد مع خمس صفقات أجنبية من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أصبح خطر الرحيل يُطارد الخماسي الأجنبي القديم المتواجد في صفوف العميد منذ بداية الموسم الجاري.

وكان نادي الاتحاد نجح في ضم اللاعب المغربي مانويل دا كوستا مدافع منتخب المغرب، والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من صفوف نادي جريميو البرازيلي والمهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش من نادي باوك اليوناني واللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من صفوف يونج بويز السويسري واللاعب جاري رودريغيز من صفوف نادي جالطة سراي التركي.

خماسي الاتحاد القديم يعيش في قلق:

وبعد ضم هذا الخماسي، من المتوقع أن يبدأ كل منهم في التشكيل الأساسي للاتحاد تحت قيادة المدرب سلافين بيليتش مع ضعف فرص مشاركة كل من “التشيلي كارلوس فيلانويفا، والمدافع الأسترالي ماثيو جورمان، والمهاجم البرازيلي رومارينيو، ولاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي، ولاعب الوسط البرازيلي جوناس دي سوزا”.

ويتقن اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو اللعب في مركز خط الوسط المهاجم والمدافع، وهو نفس مركز اللاعب جاري رودريغيز مما قد يهدد مشاركة فيلانويفا وكريم الأحمدي والبرازيلي جوناس في منتصف ملعب العميد خلال الفترة المقبلة.

كما سيشارك اللاعب مانويل دا كوستا في خط الدفاع بشكل أساسي؛ بسبب عدم تألق الأسترالي جورمان مع العميد منذ بداية الموسم، وهو الأمر ذاته بالنسبة للاعب البرازيلي رومارينيو والذي قد يكون احتياطيًّا أو مهددًا بالرحيل بعد التعاقد مع اللاعب الصربي بريوفيتش يوم الخميس الماضي.