خوان جوايدو يكسب مزيداً من الشرعية بعد اعتراف البرلمان الأوروبي به

المواطن - واس

اعترف أعضاء البرلمان الأوروبي بـ خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

ودعا البرلمان الأوروبي اليوم حكومات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات أن تفعل الشيء نفسه، حتى يتم تنظيم انتخابات حرة وشفافة جديدة.

وقال النواب أنه لا يمكن لأوروبا أن تكون على مسافة متساوية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

كما أدان البرلمان الأوروبي بشدة أعمال العنف والقتل والإصابات، معربًا عن تعازيه للعائلات وأقارب المتضررين.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الفنزويلية القائمة على وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام جميع الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان احترامًا كاملًا.

إلى ذلك أجرى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو.

وأوضح هينت وفقًا لبيان رسمي أنه تناول مع المسؤول الفنزويلي ضرورة استمرار الضغوط على نيكولاس مادورو من أجل إجراء انتخابات عاجلة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه سيجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن أزمة فنزويلا، خلال قمة وزراء خارجية المجموعة التي تستضيفها بوخارست اليوم.