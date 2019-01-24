خوقير: كسبت التحدي أمام الأهلاويين .. ونملك نية طيبة

المواطن - محمد سمعه

أبدى عبدالله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته الشديدة وذلك بعد الفوز على الأهلي وإقصائه من ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتحدث عبدالله خوقير: لبرنامج ” كورة ” على قناة روتانا خليجية قائلًا: بالطبع سعيد للغاية للفوز على الأهلي، لقد كسبت التحدي أمام جمهور الأهلي عندما غرّدت وقولت بأن الوحدة سينتصر على ناديهم، عن طريق ذكر بأن الموعد هو في الجوهرة.

وأضاف نائب رئيس الوحدة: نحمد الله أن إدارة الوحدة إدارة نظامية دائمًا نُنفذ تعليمات اتحاد كرة القدم سواء بإشراك لاعب أو عدم إشراك ونحن نملك النية الطيبة، لذلك الأمور تسير معنا بشكل جيد للغاية.

وتابع عبدالله خوقير: تيسير الجاسم سيعود للأهلي خلال الساعات المقبلة، والوحدة يشعر بالسعادة، وسنركز على تحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة.

وتأهل الوحدة إلى دور الثمانية، حيث سيواجه فريق التعاون خلال الفترة المقبلة.