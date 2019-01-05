خياران أمام الرائد لضم قائد الاتحاد عسيري

خياران أمام الرائد لضم قائد الاتحاد عسيري

2019/01/05
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن رئيس الرائد فهد المطوع يُفضل انتقال قائد الاتحاد أحمد عسيري بنظام شراء العقد بعيداً عن خيار الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي هذا التوجه الرائدي لضمان تعزيز صفوف الدفاع للمواسم القادمة، لكن أكثر ما قد يواجهه رئيس الرائد هو تردد عسيري في الانتقال النهائي لبريدة بعيداً عن مدينة جدة.

ويُفضل عسيري بحسب مصادر خاصة لـ”المواطن” الابتعادَ مؤقتاً عن الأجواء الاتحادية المشحونة في هذا الوقت العصيب على فريقه، حيث يحتل الاتحاد المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب مما ولد عديداً من الضغوط الجماهيرية والإعلامية حول الفريق.

 



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