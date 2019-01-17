خيركم تحتفي بطلاب مكة المتأهلين لمسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

كرمت جمعية خيركم بجدة قبل قليل في حفل اختتام فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المشاركة في المسابقة والفائزين والمتأهلين إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة.

وهنأ مدير عام خيركم الأستاذ عبدالعزيز فتني خلال كلمته في الحفل الطلاب الفائزين والمتأهلين على مستوى منطقة مكة المكرمة والذين سيشاركون في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المملكة والتي ستقام في مدينة الرياض بإذن الله تعالى ، حيث قال :أنتم تشاركون في مسابقة غالية تحمل اسما غالياً ليس على أبناء هذا الوطن وحسب بل على كافة أبناء الأمة الإسلامية فخادم الحرمين الشريفين أيده الله يولي عناية فائقة لأهل القرآن ممثلة في دعمهم وإقامة مسابقات القرآن الكريم للتنافس بين الحفظة ، وتلك الجهود التي بذلت في هذه المسابقة بالتحديد هدفها إبراز المتميزين ونحن متأكدون بأن جميع أبنائنا في مستوى المسابقة وأنتم النخبة الذين اختارتكم جمعيات منطقة مكة لتمثلوها في هذه المرحلة ونتمنى لكم جميعاً التوفيق والانتفاع من القرآن الكريم في الدنيا والآخرة.

وقد تخلل الحفل الخطابي العديد من الكلمات التحفيزية وقدّم خلاله عرض مرئي عن المسابقة ومراحلها ، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين المتأهلين إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المملكة وهم من جمعية خيركم الطالب عبدالرحمن عبدالله بالبيد والذي حصل على المركز الأول في الفرع الأول وحذيفة عبدالله باحداد الفائز بالمركز الثاني في الفرع الثاني وعبدالرحمن حسن كداف الأول في الفرع الرابع ، ومن جمعية القرآن بالطائف حصد الطالب جمال أمين فيض المركز الأول في الفرع الثاني وشقيقه أنس أمين فيض المركز الأول في الفرع الخامس ، بينما ذهب المركز الأول في الفرع الثالث لجمعية القرآن بالقنفذة عبر الطالب محمد إبراهيم الفقيه.

هذا وكانت جمعية خيركم بجدة نظمت واستضافت الأسبوع الماضي مسابقة الملك سلمان على مستوى المنطقة بمشاركة 18 جمعية مثلها 53 متسابقاً ، في حين استضاف القسم النسائي المسابقة نفسها وتنافس فيها 35 متسابقة.