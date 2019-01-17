دبلوماسي ألماني: غباء إيران يدفع أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قال الدبلوماسي الألماني المخضرم فولفجانج إيشينغر، اليوم الخميس، إن إيران تضر بجهود أوروبا للحفاظ على الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 بإرسال جواسيسها للتجسس في كل مكان.

وأشار إلى أن عمليات التجسس الاستخباراتية لإيران بدت في العديد من المواقع داخل ألمانيا، بما في ذلك القوات العسكرية وعدد من المواقع الحكومية، مؤكدًا أن التصرفات غير المفهومة لطهران في هذا الصدد تحول دون قدرة أوروبا على الاستمرار بدعم بقاء الاتفاق الإيراني.

وقد أعربت ألمانيا، التي قادت مع فرنسا جهودًا لإبقاء الاتفاق، عن قلقها الشديد هذا الأسبوع لدبلوماسي إيراني رفيع المستوى حول حالة عملية تجسس لشخص يجمع بين الجنسيتين الألمانية والأفغانية، يُعتقد بأنه ينتمي إلى عمليات التجسس الإيرانية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية “برلين ناقشت القضية مع مدير السفارة الإيرانية في 15 يناير، وعبرت عن قلقها الشديد بشأن أنشطة المخابرات المشتبه بها.”

وأدان إيشينغر، وهو سفير ألماني سابق في واشنطن، تصرفات إيران، لكنه قال إنه من الوهم الاعتقاد بأن إيران أو غيرها من الحكومات سوف تحد من أنشطة التجسس حتى لو كان هناك اتفاق رسمي يغطي مثل هذه الأعمال، مؤكدًا أن سلوك الملالي يجب أن يتغير بشكل جذري.

وقال: “يجب أن تكون إيران ذكية بما فيه الكفاية حتى تدرك أنها تطلق النار على قدمها لأنها تضر بالمزاج السياسي المحيط بخطة العمل المشتركة”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد انسحب في مايو الماضي من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعد استمرار الملالي في اتباع سياسات إرهابية بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.