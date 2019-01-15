دخله 12 ألف ريال شهريًّا ويحصل على 300 ريال من حساب المواطن !

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بالمعايير والضوابط التي يتم بناء عليها تحديد مقدار الدعم المخصص للمستفيدين والتي من بينها عدد أفراد الأسرة ومتوسط الدخل الشهري لها.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن استفسارا من مواطن جاء فيه : دخلي 12000 وعلي قرض شخصي وعقاري ولدي طفلتان دون سن 18 عاما وعندي إيقاف خدمات هل 300 ريال كافية؟

ورد حساب المواطن بالقول : لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف : ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل في حساب المواطن مستمر

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

طلبات الاعتراض

وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض للدفعة الـ14.

وأضاف برنامج حساب المواطن عبر “تويتر”، أنه يتم تلقي طلبات الاعتراض من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر هذا الرابط (هنا).

يذكر أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج حساب المواطن بلغ نسبة 0.5%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.70 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.69 مليون، وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر يناير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.