دراسة: التواصل الاجتماعي يحسن الصحة ويطيل العمر

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في الوقت الذي يتجه في الكثير نحو العالم إلى شبكات التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، توصل باحثون من جامعة لندن إلى استنتاج، أن تواصل الأقارب المحبوبين والأصدقاء، فعليًا ليس مفيداً فقط بل إنه ضروري للصحة.

ووجد العلماء أن اللقاءات المستمرة مع الأصدقاء تؤثر على طول العمر وتبطئ عملية الشيخوخة، بحسب الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 7304 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 90 عاماً، تبين خلالها أن الصحة كانت أقوى لدى الأشخاص الذين اهتموا بالتواصل مع الآخرين.

ويتمتع أكثر من 73% من الأشخاص بصحة جيدة إذا زاروا أصدقاءهم ولو مرة في الأسبوع، وذهبوا إلى المتاحف والمسارح والكنائس والمرافق الرياضية، ولذلك، فإن صحتهم لم تتدهور، والحياة نفسها جلبت سعادة أكثر.

وكشفت دراسة جديدة أن خروج كبار السن من المنزل بصورة منتظمة ربما يسهم في إطالة أعمارهم.

واكتشف علماء أمريكيون، سابقاً، أن مادة الفيستين الطبيعية، الموجودة في العديد من الفواكه والخضراوات، تملك تأثيراً إيجابياً على طول العمر البشري.