دعاء الريح والعواصف الترابية وأهم حِكم الشتاء

المواطن - الرياض

مع اشتداد الريح والعواصف الرملية والغبار يستحب الإكثار من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من تفريج الهموم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.

وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يخص دعاء الريح والعواصف بشكل عام من بينها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصَفت الريح قال: ((اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به)).

كما روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها))، معنى من رَوْح الله – بفتح الراء – قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

كما روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أُبَي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبُّوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به)).

أهم حِكَم الشتاء

وكان فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس قال في خطبة الجمعة الماضية من الحرم المكي إن أهم حِكَمِ الشتاء أنه يُذَكِّرُ بزمهرير جهنم، ويوجب الاستعاذة منها مستدلاً على ذلك بما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في شُعب الإيمان من حديث أبي سعيد الخدري , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”الشتاء ربيع المؤمن، قَصُرَ نهاره فصام، وطال ليله فقام”، قال الإمام ابن رجب: ”إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يَرْتَعُ فيه في بساتين الطاعات، ويَسْرَحُ في ميادين العبادات، ويُنَزِّه قلبه في رياض الأعمال المُيَسَّرة فيه”، وروى البيهقي بسند صحيح من حديث جابر وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة”، قال بعض العلماء:”إنما وصفها بالبرد؛ لأن الغنيمة إنما أصلها من أرض العدو ولا تُنَال إلا بمباشرة الحرب والاصطلاء بِحَرِّهَا، يقول: فهذه غنيمة ليس فيها لقاء حرب ولا قتال”.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد قد أصدر إنذارين من ​انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت العديد من الأنحاء في منطقتي الرياض والشرقية.

وقال الإنذار المبكر: إن الحالة الجوية تشمل المجمعة والزلفي – شقراء – الرياض – الخرج – القويعية والأجزاء المجاورة وتمتد حتى عصر الخميس فيما تشمل حفر الباطن والخفجي – القيصومة خاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة حتى الرابعة من عصر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.