دفاع سهل اختراقه وعقم تهديفي .. الأخضر يُقلق

المواطن - محمد سمعة

تعادل المنتخب السعودي مع منتخب كوريا الجنوبية بالأمس في لقاء ودي وذلك في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا في دولة الإمارات.

وشهد الشوط الأول من المباراة محاولات هجومية قليلة من قبل أبناء المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مع وجود محاولات هجومية خطيرة في أكثر من مناسبة من قبل منتخب كوريا الجنوبية.

ولولا تألق الحارس محمد العويس في أكثر من مناسبة لكان منتخب كوريا الجنوبية قد تمكن على الأقل من تسجيل هدفين في الشوط الأول وسط سهولة من قبل منتخب كوريا الجنوبية في اختراق الدفاع السعودي.

والأمر استمر كذلك في الشوط الثاني دون وجود محاولات هجومية خطيرة تُذكر من قبل الأخضر، مع حصول منتخب كوريا الجنوبية على ركلة جزاء كان حظ الأخضر قويًا بعد قيام لاعب المنتخب الكوري بإهدارها.

عدم تواجد مهاجمين أكفاء يُقلق

وتسبب عدم استدعاء بيتزي لمهاجم صريح في قائمة الأخضر الآسيوية والاكتفاء فقط باستدعاء اللاعب محمد الصيعري لاعب نادي الاتفاق كمهاجم بجانب النجم فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، في قلق كبير لمشجعي المنتخب السعودي خاصة بعد استبعاد اللاعب هارون كمارا نجم القادسية واللاعب محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر.

وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الأخضر في أن يُحقق طموحات الجماهير السعودية والذهاب بعيدًا في البطولة الآسيوية وذلك أملًا في الوصول إلى المباراة النهائية.

وبلا شك سيركز المدرب الأرجنتيني بيتزي على تصحيح الأخطاء خلال المعسكرات المقبلة قبل مواجهة منتخب كوريا الشمالية.

الأخضر في راحة

لن يؤدي المنتخب السعودي اليوم أي تدريبات نظرًا لحصوله على راحة من قبل المدرب بيتزي، على أن يتم العودة للحصص التدريبية بداية من الغد الأربعاء.