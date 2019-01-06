دوري الأولى.. أبها الأقل تفريطًا بالنقاط بـ 40٪ والقيصومة الأكثر بـ 67٪

المواطن - الرياض

اختتمت منافسات الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والتي شهدت تنافساً كبيراً ونتائج عجيبة وغريبة؛ جعلت من إصدار التوقعات بنتائج المباريات أو الفرق الأقرب للصعود أو الهبوط أمراً في غاية الصعوبة.

وساهم تعثر جميع الفرق وتفريطها بالنقاط بعدم انفراد أحدها بالصدارة بفارق مريح حتى الآن، ولعل ما يؤكد ذلك التقارب النقطي الكبير حيث لا يفصل بين متصدر ومتذيل الترتيب سوى 15 نقطة، ومتصدر ووسط الترتيب سوى 10 نقاط، ووسط ومتذيل الترتيب سوى 5 نقاط، وهو ما ينبئ بدور ثانٍ ساخن ومثير قد يكون الأقوى والأكثر إثارة خلال السنوات الأخيرة؛ سيما وهو الأكبر تاريخياً بوجود 20 فريقاً.

وجاء ترتيب الأندية بحسب الأكثر تفريطاً بالنقاط من خلال النسب المئوية كالتالي:

1/ القيصومة خسر 38 نقطة من أصل 57 بمعدل 67٪‎

2/ الشعلة والعروبة خسرا 37 نقطة من أصل 57 بمعدل 65٪‎

3/ الكوكب والعين خسرا 36 نقطة من أصل 57 بمعدل 63٪‎

4/ الوشم والنهضة ونجران خسروا 34 نقطة من أصل57 بمعدل 60٪

5/ الطائي والنجوم خسرا 33 نقطة من أصل 57 بمعدل 58٪

6/ الجيل والخليج خسرا 32 نقطة من أصل 57 بمعدل 56٪‎

7/ الجبلين والمجزل خسرا 30 نقطة من أصل 57 بمعدل 53٪

8/ الأنصار خسر 28 نقطة من أصل 57 بمعدل 49٪

9/ العدالة وهجر خسرا 27 نقطة من أصل 57 بمعدل 47٪‎

10/ ضمك وجدة خسرا 25 نقطة

من أصل 57 بمعدل 44٪

11/ أبها خسر 23 نقطة

من أصل 57 بمعدل 40٪