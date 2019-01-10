دوري محمد بن سلمان .. #الاتحاد يستعيد توازنه بهدف في #القادسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة القادسية والاتحاد التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، في الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العميد بهدف دون رد.

وجاء الشوط الأول من مباراة القادسية والاتحاد متكافئًا بين الفريقين، ودفع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش مع بداية أحداث الشوط الثاني بالإيفواري سيكو سانوغو بدلًا من المغربي كريم الأحمدي، لتعزيز الجانب الهجومي.

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بشكل أكثر تنظيمًا في مباراة القادسية والاتحاد اليوم، وتمكن البرازيلي رومارينهو من فض اشتباك التعادل السلبي برأسية مميزة في الدقيقة 56.

وحاول لاعبو الفريق القدساوي تسجيل التعادل في شباك العميد، ولكن كثافة لاعبي النمور حرمتهم من صناعة الفرص، لتنتهي مباراة القادسية والاتحاد اليوم بفوز النمور في أولى مبارياته بالدور الثاني من الدوري.

وبعد مباراة القادسية والاتحاد اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق القدساوي عند 20 نقطة.