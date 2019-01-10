دوري محمد بن سلمان .. #الفيصلي يحبط عودة #النصر بتعادل قاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفيصلي والنصر التي أُقيمت على ملعب مدينة المجموعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الفيصلي والنصر بشكل سريع، ولم ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي كثيرًا لهز الشباك، حيث نجح المغربي نور الدين مرابط في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من تسديدة قوية.

وحاول لاعبو الفيصلي والنصر تسجيل هدف جديد في المباراة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف دون رد.

وتمكن الكويتي فهد الأنصاري من تسجيل هدف التعادل في شباك العالمي بطريقة مميزة من ركلة حرة في الدقيقة 56، وأحرز حمد المنصور هدف التقدم لفريق النصر في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع نهاية مباراة الفيصلي والنصر بهذه النتيجة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح العنابي، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وسجل البرازيلي روجيريو هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

وبعد مباراة الفيصلي والنصر اليوم، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع عنابي سدير رصيده إلى 24 نقطة.