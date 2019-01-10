دوري محمد بن سلمان .. #الوحدة يسقط #الفتح بهدف ماركوس

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الوحدة والفتح ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فرسان مكة بهدف دون رد في الوقت القاتل.

وحاول لاعبو الوحدة والفتح فض اشتباك التعادل السلبي طوال أحداث الشوط الأول، إلا أنهم لم يتمكنوا من هز الشباك، وقام حكم المباراة بطرد لاعب النموذجي محمد الفهيد في الدقيقة 71، ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وظل التعادل السلبي مُخيمًا على مباراة الوحدة والفتح حتى الدقيقة 93، حينما سجل ماركوس غوليرمي هدفًا في شباك النموذجي، ليقود فرسان مكة لتحقيق فوز مهم في بداية مشواره بالدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 19 نقطة.