دوري محمد بن سلمان .. #الوحدة يسقط #الفتح بهدف ماركوس
ضمن منافسات الجولة الـ16

دوري محمد بن سلمان .. #الوحدة يسقط #الفتح بهدف ماركوس

2019/01/10
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1755
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الوحدة والفتح ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فرسان مكة بهدف دون رد في الوقت القاتل.

وحاول لاعبو الوحدة والفتح فض اشتباك التعادل السلبي طوال أحداث الشوط الأول، إلا أنهم لم يتمكنوا من هز الشباك، وقام حكم المباراة بطرد لاعب النموذجي محمد الفهيد في الدقيقة 71، ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وظل التعادل السلبي مُخيمًا على مباراة الوحدة والفتح حتى الدقيقة 93، حينما سجل ماركوس غوليرمي هدفًا في شباك النموذجي، ليقود فرسان مكة لتحقيق فوز مهم في بداية مشواره بالدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 19 نقطة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :