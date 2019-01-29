دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. إيفانس وغاساما يقودان مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الرائد ضد الاتفاق اليوم، الويلزي سيمون إيفانس، ويُساعده كل من الإنجليزي جوناثان براينت والويلزي إيان بيرد، والحكم الرابع، السعودي سامي الجريس، وحكم الفيديو، الهولندي كيفين بلوم.

وتُقام مباراة الرائد ضد الاتفاق على استاد مدينة الملك عبدالله، ويسعى كل منهما لخطف نقاط المواجهة، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك فارس الدهناء 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق الريداوي.

ويقود مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم، الحكم الغامبي باكاري غاساما، ويُساعده الثنائي السنغالي جبريل كمارا ومالك سامبا، والحكم الرابع، الكرواتي إيفان بيبيك، وحكم الفيديو، النرويجي سفاين موين.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الشباب اليوم، ويأمل العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الليوث لتحقيق نتيجة إيجابية.