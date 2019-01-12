دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الأهداف القاتلة شعار الجولة الـ16

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل عدة أهداف حاسمة في الوقت القاتل.

بدأت أهداف +90 في الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة التعاون والحزم، حيث تقدم سكري القصيم عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 94، إلا أن مسعود بخيت أحرز التعادل في الدقيقة 98.

وفي الوقت الذي توقع في الجميع فوز النصر على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، حصل عنابي سدير على ركلة جزاء، ونجح البرازيلي روجيريو في تحويلها إلى هدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل.

واستمرت أهداف الوقت بدل الضائع في اليوم الأول من الجولة الـ16، خلال مباراة الوحدة والفتح، حينما تمكن ماركوس غوليرمي من هز شباك النموذجي في الدقيقة 93، ليمنح فريقه فوزًا قاتلًا.

وتواجدت أهداف +90 في ثاني أيام الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت البداية مع بوديسكو الذي نجح في تسجيل هدف الشباب الرابع في شباك الفيحاء، في المباراة التي انتهت بفوز الليوث برباعية مقابل هدف.

وكانت إثارة الوقت الضائع حاضرة بقوة في مباراة الهلال والرائد، حيث تقدم الزعيم عن طريق النجم محمد الشلهوب في الدقيقة 92، قبل أن يُحرز المدافع مازن أبو شرارة التعادل في الدقيقة 94.

وبعد نهاية الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حافظ الهلال على الصدارة برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، فيما حل الشباب ثالثًا بـ32 نقطة، ثم الأهلي برصيد 27 نقاط، بالتساوي مع الوحدة.