دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الأهلي لا يخسر ضد أُحد

المواطن - مروة نبيل

تحتضن مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، مساء اليوم الجمعة، مباراة الأهلي ضد أُحد ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي ضد أُحد 3 مواجهات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من الفوز في مباراتين، وانتهى لقاء واحد بالتعادل.

ويسعى الراقي لاستعادة نغمة الانتصارات في مباراة الأهلي ضد أُحد اليوم، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مباريات خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد أُحد اليوم، منتعشًا بعد الفوز على الرياض برباعية دون رد في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهله إلى دور الـ32.

على الجانب الآخر، يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد عن تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي، لتحسين نتائجه والابتعاد عن مناطق الخطر.

وقبل مباراة الأهلي ضد أُحد اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز السابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل أُحد الترتيب بـ6 نقاط فقط.