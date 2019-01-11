دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الأهلي يُسقط #أحد بخماسية دجانيني

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز كبير على حساب نادي أحد بخماسية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

تقدم اللاعب دجانيني تافاريس بالهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وضغط الأهلي حتى تمكن اللاعب دجانيني تافاريس من إضافة الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

ووسط تراجع من نادي أحد، واصل الأهلي تألقه الهجومي حتى سجل اللاعب تافاريس “الهاتريك”، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني قلص نادي أحد الفارق لهدفين عبر اللاعب صقر عطيف في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وكشر الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى تمكن اللاعب تافاريس من إضافة الهدف الرابع للراقي بالدقيقة الخامسة والستين.

وكرس تافاريس نفسه نجمًا للمباراة بدون منازع، حيث سجل الهدف الخامس للأهلي بالدقيقة الـ80 والخامس له في المباراة.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 27 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي أحد عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

📹 الهدف الأول لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 7

الأهلي 1 : 0 أحد#الاهلي_احد #دوري_بلس pic.twitter.com/WuJ5YICoqg — دوري بلس (@dawriplusksa) January 11, 2019

📹 الهدف الثاني لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 15

الأهلي 2 : 0 أحد#الاهلي_احد #دوري_بلس pic.twitter.com/CgxhpR7QY4 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 11, 2019

📹 الهدف الثالث لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 33

الأهلي 3 : 0 أحد#الاهلي_احد #دوري_بلس pic.twitter.com/NSoZQUAgmt — دوري بلس (@dawriplusksa) January 11, 2019

📹 الهدف الأول لنادي أحد سجله اللاعب صقر عطيف في الدقيقة 58

الأهلي 3 : 1 أحد#الاهلي_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/15O3OH00w0 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 11, 2019

📹 الهدف الرابع لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 65

الأهلي 4 : 1 أحد#الاهلي_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/IxWTpaxXh9 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 11, 2019

📹 الهدف الخامس لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 80

الأهلي 5 : 1 أحد#الاهلي_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/TGP80gPNCK — دوري بلس (@dawriplusksa) January 11, 2019