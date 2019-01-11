دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الباطن والاتفاق يبحثان عن الفوز الثالث

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الاتفاق في الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الباطن والاتفاق 5 مباريات سابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء في الفوز بمباراتين، وفاز الفريق السماوي بمواجهتين، وانتهى لقاء واحد بالتعادل.

ويدخل لاعبو الباطن والاتفاق مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، لاستعادة التألق؛ وتحسين مراكزهم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن منافسات الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مُحتلًا المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن بـ22 نقطة.