دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التاريخ يُرجح كفة #الهلال ضد #الرائد

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود، اليوم الجمعة، مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال ضد الرائد 21 مباراة سابقة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الذي نجح في الفوز بـ18 مواجهة.

ونجح الفريق الريداوي في الفوز بمباراة واحدة فقط، وانتهت مباراتان لفريق الهلال ضد الرائد بالتعادل، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويدخل الزعيم مباراة الهلال ضد الرائد اليوم، وهو يُعاني من غيابات لتواجد لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019، إلا أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعول كثيرًا على لاعبيه المحليين والأجانب في قدرتهم على انتزاع الثلاث نقاط.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في حصد نقاط مباراة الهلال ضد الرائد اليوم، لزيادة الفارق بينه وبين النصر أقرب منافسيه إلى 5 نقاط، بعد تعثر العالمي بالتعادل مع الفيصلي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الرائد اليوم، للتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الرائد اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز التاسع بـ21 نقطة.