دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الحزم يفرض التعادل على #التعاون

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة التعاون والحزم ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحاول لاعبو التعاون والحزم هز الشباك في الشوط الأول، ولكن لم تنجح محاولاتهم، ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي من الشوط الثاني.

وشهد الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الثاني في مباراة التعاون والحزم إثارة كبيرة، حيث سجل البديل عبد الفتاح آدم هدف التقدم في الدقيقة 94، قبل أن يُحرز مدافع الفريق الحزماوي مسعود بخيت هدف التعادل في الدقيقة 98.

وبعد مباراة التعاون والحزم اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم رصيده إلى 24 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الحزماي إلى 15 نقطة.