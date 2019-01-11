دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. السلبية تحسم مباراة #الباطن ضد #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الباطن ضد الاتفاق، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

ودخل اللاعبون مباراة الباطن ضد الاتفاق بهدف تحقيق الفوز، لاستعادة التألق؛ وتحسين مراكزهم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت مباراة الباطن ضد الاتفاق تكافؤًا بين الفريقين طوال أحداث الشوطين، وسط محاولات من اللاعبين لهز الشباك، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

وبعد مباراة الباطن ضد الاتفاق اليوم، رفع الفريق السماوي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد فارس الدهناء إلى 23 نقطة في المركز الثامن.