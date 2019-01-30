دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الشباب الأفضل دفاعيًّا

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بمستوى مميزًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، خاصة على الصعيد الدفاعي.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم الأفضل دفاعيًّا بعد مرور 17 جولة على انطلاق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اهتزت شباكه بـ11 هدفًا بمعدل 0.65 هدفًا في المباراة الواحدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في قائمة الأفضل دفاعيًّا هذا الموسم، بعدما اهتزت شباكه بـ14 هدفًا بمعدل 0.82 هدف لكل مباراة، يليه فريقا الهلال والوحدة، حيث استقبل كل منهما 18 هدفًا بمعدل 1.06 هدف في المواجهة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الخامس بقائمة الأفضل دفاعيًّا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 هدفًا بمعدل 1.12 هدف في المباراة الواحدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ33 نقطة، ويليه الأهلي بـ30 نقطة.