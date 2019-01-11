دوري محمد بن سلمان للمحترفين: #الشباب في مهمة مواصلة الانتصارات ضد #الفيحاء

دوري محمد بن سلمان للمحترفين: #الشباب في مهمة مواصلة الانتصارات ضد #الفيحاء

2019/01/11
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

يستضيف الشباب عصر اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر نادي الشباب نظيره الفيحاء ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الشباب لمواصلة نتائجه الإيجابية التي جلبت له 12 نقطة في آخر 4 جولات وضعته في المركز الثالث ضمن سلم الترتيب، بينما يطمح الفيحاء لاستعادة تألقه والهروب من مراكز الخطر.

وبفضل المدرب الروماني سوموديكا، يُعد الشباب من أكثر الفرق استقراراً وإقناعاً في ارض الملعب، وساهم خالد البلطان منذ حضوره بدور إيجابي ومؤثر في تصاعد مستويات الفريق في الجولات الأخيرة.



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