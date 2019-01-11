دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الشباب يواصل صحوته برباعية في #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الشباب ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليوث برباعية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الشباب ضد الفيحاء بشكل سريع، وتمكن النجم ناصر الشمراني من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 25 من تسديدة قوية، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث التقدم بهدف دون رد في الشوط الأول.

وواصل الليوث الضغط على الفريق البرتقالي بحثًا عن هدف جديد، وتمكن عبدالمجيد الصليهم من هز الشباك في الدقيقة 67، وقلص عبدالله آل سالم الفارق في الدقيقة 71 من أحداث مباراة الشباب ضد الفيحاء عن طريق ركلة حرة.

واحتسب حكم مباراة الشباب ضد الفيحاء ركلة جزاء لصالح الليوث في الدقيقة 76، ونجح الروماني بوديسكو في تحويلها إلى هدف ثالث، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد مباراة الشباب ضد الفيحاء اليوم، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالليوث إلى 32 نقطة، ليُعزز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 15 نقطة.