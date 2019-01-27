دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفتح يسقط #القادسية بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفتح والقادسية التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي بثنائية دون رد.

وبدأت مباراة الفتح والقادسية بشكل سريع، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي من فض اشتباك التعادل السلبي من ركلة جزاء سجلها بيدرو جواو في الدقيقة 19، احتسبها حكم اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وحصل لاعب الفريق القدساوي أحمد الزين على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43، ليُكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول من مباراة الفتح والقادسية بتقدم النموذجي بهدف نظيف.

واستمرت محاولات النموذجي في الشوط الثاني، وسجل محمد المجحد الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الفتح والقادسية بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/0.

وبعد مباراة الفتح والقادسية اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجمد رصيد الفريق القدساوي عند 20 نقطة في المركز الـ11.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : بيدرو جواو في الدقيقة 18

الفتح 1 : 0 القادسية #الفتح_القادسية pic.twitter.com/riSJS851EX — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 27, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الفتح سجله اللاعب : محمد المجحد في مرماه في الدقيقة 90+3

الفتح 2 : 0 القادسية #الفتح_القادسية pic.twitter.com/hKmgMivF6N — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 27, 2019