دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الفيحاء والفوز الثاني ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الفيحاء ضد الهلال التي ستُقام، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيحاء ضد الهلال 3 مباريات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من الفوز في مواجهتين، وخسر لقاء واحد أمام الفريق البرتقالي.

وكان فوز الفيحاء ضد الهلال الوحيد في الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما تغلب على الزعيم بهدفين مقابل هدف على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ووسط جمهوره.

ويدخل الزعيم مباراة الفيحاء ضد الهلال في الجولة الـ17، بهدف تحقيق الفوز، لتعويض خسارته في الدور الأول، وللحفاظ على فارق النقاط بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الفيحاء ضد الهلال غدًا، لاستعادة نغمة الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الهلال غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.