دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال الأفضل تهديفيًّا.. #الأهلي ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأفضل هجوميًّا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 17 جولة على انطلاقه، حيث نجح في تسجيل 40 هدفًا بمعدل 2.35 هدف لكل مباراة.

وفي المركز الثاني والثالث بقائمة الأفضل هجوميًّا، يتواجد فريقا الأهلي والتعاون برصيد 35 هدفًا بمعدل 2.06 هدف في مباراة لكل منهما، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برصيد 34 هدفًا، بمعدل هدفين في كل لقاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بقائمة الأفضل هجوميًّا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، برصيد 26 هدفًا في 17 مباراة بمعدل 1.53 هدف لكل مواجهة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ33 نقطة، ويليه الأهلي بـ30 نقطة.