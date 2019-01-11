دوري محمد بن سلمان للمحترفين: #الهلال يستضيف #الرائد عصراً

المواطن - طارق سعد

يستضيف متصدر الترتيب الهلال عصر اليوم نظيره الرائد ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال لاستغلال تعثر منافسه النصر مساء البارحة للفوز وزيادة فارق النقاط إلى 5، لكن ذلك يصطدم بطموحات الرائد صاحب المركز الـ9.

ويدخل الهلال المواجهة بغيابات كثيرة بسبب مشاركة لاعبيه الدوليين مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا، لكن ذلك لم يمنعه في الجولة الماضية من اقتناص تعادل ثمين ضد مضيفه التعاون عن طريق الإسباني بوتيا في الدقائق الأخيرة.

ويفتقد الرائد لخدمات مهاجمه المتألق صالح الشهري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.