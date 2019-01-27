دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال يقسو على #الفيحاء بخماسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال والفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لفوز عريض بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبدأت مباراة الهلال والفيحاء بشكل سريع، ونجح الوافد الجديد الإسباني جوناثان سوريانو في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 27، قبل أن يُضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 34.

وجاء هدف سوريانو الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لينطلق بشكل رائع ويهز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

وخرج سوريانو مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال والفيحاء اليوم، وشارك نواف العابد بدلًا منه، وتألق البرازيلي كارلوس إدواردو بشكل لافت، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وبعد مرور دقيقتين، تمكن إدواردو من تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ليُصبح الهداف التاريخي لأجانب الزعيم برصيد 61 هدفًا، وأحرز ضيف الله القرني هدفًا شرفيًّا، لتُصبح نتيجة مباراة الهلال والفيحاء 4/1 لصالح الضيوف.

وسجل غوميز هدفًا في شباك الفريق البرتقالي، إلا أن حكم مباراة الهلال والفيحاء ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بداعي لمس المهاجم للكرة بيده، ليخرج اللاعب الفرنسي ويُشارك جليمين ريفاس بدلًا منه في الدقيقة 85.

ونجح البديل ريفاس في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الهلال والفيحاء بفوز الزعيم بخماسية مقابل هدف.

وبعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 15 نقطة في المركز الـ13.