دوري محمد بن سلمان للمحترفين ..#الهلال يطارد الانتصار و #الفتح يتوعد #القادسية

المواطن - محمد سمعه

تعود مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا بمباراتين في انطلاقة الجولة السابعة عشرة من عمر المسابقة.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والقادسية، حيث تنطلق في تمام الساعة الثالثة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويسعى الفتح للعودة إلى طريق الانتصارات، وذلك بعد خسارته في الجولة السادسة عشرة أمام نادي الوحدة بهدف دون رد.

والأمر كذلك بالنسبة لنادي القادسية الذي تعرض للخسارة أمام الاتحاد في الجولة الماضية، حيث من المنتظر أن يُقدم الفريقين مباراة غاية في القوة.

الهلال في اختبار صعب بأرض الفيحاء:

أما المباراة الثانية فستكون بين ناديي الهلال والفيحاء، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

ويأمل الهلال في العودة لطريق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أجل الانفراد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل الهلال إيجابيًّا مع نادي الرائد بهدف لكل فريق في الجولة السادسة عشرة.

ولن تكون المباراة سهلة للفريق الهلالي، خاصة أن الفيحاء سيستغل عاملي الأرض والجمهور للفوز وتعويض خسارته الكبيرة في الجولة السادسة عشرة أمام نادي الشباب برباعية مقابل هدف.

وكان الدوري السعودي توقف لمدة 15 يومًا؛ وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، حيث ودع الأخضر البطولة من دور الستة عشر بعد خسارته أمام منتخب اليابان.