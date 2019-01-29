دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات الرائد والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الرائد والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الرائد والاتفاق 17 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء، بعدما حقق الفوز في 7 مواجهات.

ونجح الفريق الريداوي في الفوز بـ4 مباريات، وخيم التعادل على نتيجة 6 مواجهات بين الرائد والاتفاق ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الريداوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لخطف الثلاث نقاط، فيما يأمل فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الرائد والاتفاق اليوم، للتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقبل مباراة الرائد والاتفاق اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يملك فارس الدهناء 23 نقطة في المركز الثامن.