دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعادل #الهلال والرائد في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الهلال والرائد التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وحاول لاعبو الهلال والرائد فض اشتباك التعادل السلبي طوال أحداث الشوط الأول، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليستمر التعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 92، حينما تمكن البديل محمد الشلهوب من تسجيل الهدف الأول لصالح الزعيم.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع نهاية مباراة الهلال والرائد بفوز الزعيم بهدف دون رد، سجل المدافع مازن أبو شرارة هدف التعادل في الدقيقة 94، ليُنقذ فريقه من هزيمة قاتلة في بداية مشواره بالدور الثاني من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد مباراة الهلال والرائد اليوم، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى 37 نقطة في صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الفريق الريدواي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.