دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرف على حكام مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الهلال والرائد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طاقم تحكيم سلوفيني يقوده دامير سكومينا، ويُساعده جور برابروتنيك وفوكان روبيرت، والحكم الرابع جورجي رينج، والمجري فيكتور كاساي حكم فيديو.

ويقود مباراة الشباب والفيحاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طاقم بولندي مكون من؛ بافيل راكزوفسكي حكم ساحة، ويُساعده باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس، والحكم الرابع توماس مارتشينياك، وحكم الفيديو سيمون مارتشينياك.

وعُين طاقم تحكيم تشيكي لمباراة الباطن والاتفاق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يقوده بافيل كرالوفيتش، ويُساعده إيفو نادفورنيك وتوماس موكروستش، والحكم الرابع شكري الحنفوش، وكاريل هريبيس حكم الفيديو.

ويتولى طاقم تحكيم إيطالي يقوده باولو مازوليني، إدارة مباراة الأهلي وأُحد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُساعده مورو فيفينشي وفيليبو فاليرياني، والحكم الرابع بييرو جياكوميلي، وحكم الفيديو جيالونكا مانغالينيو.