دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. جماهير الهلال تكتسح الجولة الـ16

المواطن - مروة نبيل

تصدرت جماهير الهلال قائمة الأكثر حضورًا في منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تواجدها بأعداد كبيرة لدعم الزعيم في مباراة الرائد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عدد الحضور الجماهيري في مباريات الجولة الـ16، والتي شهدت حضور 36 ألفًا و313 مشجعًا.

وجاءت مباراة الهلال والرائد التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في المقدمة بعدما حضرها 20 ألفًا و490 مشجعًا، وبفارق كبير، احتلت مباراة القادسية والاتحاد المركز الثاني، حيث تابعها من المدرجات 6 آلاف و856 مشجعًا.

واحتلت مباراة الفيصلي والنصر المركز الثالث من حيث عدد الحضور الجماهيري في الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حضرها 2048 مشجعًا، ثم مباراة الأهلي والرائد، بعدما حضرها 1605 مشجعين.

وحضر مباراة الشباب والفيحاء 1559 مشجعًا، فيما شاهد مباراة التعاون والحزم من المدرجات 1473 مشجعًا، وتابع مواجهة الباطن والاتفاق من المدرجات 1436 مشجعًا، وتذيل لقاء الوحدة والفتح الترتيب بـ846 مشجعًا.